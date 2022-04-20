Новини

США не бачать підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - CNN

6 19024
оружие,ядерное
Військові Сполучених Штатів постійно стежать за російським ядерним арсеналом.

Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, які знайомі з даними розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни", - йдеться в повідомленні.

 Водночас чиновники США все рівно стурбовані можливістю застосування ядерної зброї Росією.

"Все ще малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси застосування близько в 1%", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и это понятно......
  • Гоша Яремчук
    Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини