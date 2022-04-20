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Генсек ООН Гутерріш запросив зустріч з Путіним і Зеленським

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гутерриш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського прийняти його в Москві та Києві.

Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах Генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами невідкладні заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.

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Раніше цього тижня Генсек ООН закликав Росію та Україну припинити бойові дії на Страсному тижні із 21 до 24 квітня.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Збіговисько маразматиків
  • Autorare Autorare
    Ідіот
  • Dorian Gray e44930c7
    А гітлера він би також запросив би? Підсоска путіна, завжди запрошують коли в них невдачі воєнні, щоб дади їм перегрупуватись.
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