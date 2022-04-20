Генсек ООН Гутерріш запросив зустріч з Путіним і Зеленським
9 72461
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського прийняти його в Москві та Києві.
Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах Генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик під час пресбрифінгу.
Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами невідкладні заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.
Раніше цього тижня Генсек ООН закликав Росію та Україну припинити бойові дії на Страсному тижні із 21 до 24 квітня.