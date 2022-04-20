Новини

Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

7 55831
приднестровье
Російські агресори планують залучити силові структури невизнаного Придністров'я для диверсійної діяльності на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
  • lincon lion
    ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
  • A rt fb16bfd9
    Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

    Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

    Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини