Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб
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Російські агресори планують залучити силові структури невизнаного Придністров'я для диверсійної діяльності на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.