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Війна закінчиться раніше, якщо зброю від союзників доставлять якомога швидше, - Данілов

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данілов
Ефективність західної зброї та хоробрість українських військових допомогли відтіснити російські війська з північних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі SkyNews.

"Від початку війни у нас була протитанкова зброя, яка виявилася дуже ефективною. Ми знищували багато танків і російської бронетехніки. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших воїнів ми витіснили їх із Київської, Чернігівської та Сумської областей. І якщо вони (Росія. - Ред.) кажуть, що пішли з власної волі, це неправда", - пояснив він.

Данілов також закликав західних союзників прискорити надання більш важкого озброєння, оскільки українські сили ведуть другу фазу війни, яка зосереджена на сході.

"Зараз потрібна важка зброя, потрібна бронетехніка. Нам потрібна далекобійна артилерія. Вона нам дуже, дуже потрібна", - додав секретар РНБО.

"Якщо та зброя, яку нам обіцяли наші союзники, буде доставлена якомога швидше, цей кінець війни може бути набагато швидшим", - підсумував Данілов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • YU ST
    Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м и оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?

    Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.

    Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.

    Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...

    **** такая, барыга проклятый.
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Если бы данилов год назад начал договариваться о поставках вооружения и выделял на это средства, такого вторжения могло и не быть.
  • Incep Tion
    Розумні люди це розуміють, а упороті все одно будуть бубніти шось про баригу, ліпєцкую фабріку і томс на хлєб.
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