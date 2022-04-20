Війна закінчиться раніше, якщо зброю від союзників доставлять якомога швидше, - Данілов

Ефективність західної зброї та хоробрість українських військових допомогли відтіснити російські війська з північних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі SkyNews.

"Від початку війни у нас була протитанкова зброя, яка виявилася дуже ефективною. Ми знищували багато танків і російської бронетехніки. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших воїнів ми витіснили їх із Київської, Чернігівської та Сумської областей. І якщо вони (Росія. - Ред.) кажуть, що пішли з власної волі, це неправда", - пояснив він.

Данілов також закликав західних союзників прискорити надання більш важкого озброєння, оскільки українські сили ведуть другу фазу війни, яка зосереджена на сході.

"Зараз потрібна важка зброя, потрібна бронетехніка. Нам потрібна далекобійна артилерія. Вона нам дуже, дуже потрібна", - додав секретар РНБО.

"Якщо та зброя, яку нам обіцяли наші союзники, буде доставлена якомога швидше, цей кінець війни може бути набагато швидшим", - підсумував Данілов.

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