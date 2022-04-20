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Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN

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Представники США, інших країн, а також українська делегація залишили залу закритого засідання країн G20 у момент, коли там почав виступати російський міністр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Укрінформ із посиланням на "обізнані джерела"  CNN.

"Міністри фінансів багатьох країн залишили закриту зустріч G20 у Вашингтоні в середу, коли російський делегат розпочав виступати з підготовленими ремарками", - зазначається в повідомленні.

Від США в зустрічі брала участь міністр фінансів Джанет Єллен. Вона та представники інших західних країн - членів "двадцятки" демонстративно вийшли під час промови російського представника.

Повідомляється, що й делегація України, яка хоч і не входить до G20, але все ж виступила на сесії як запрошений гість, також залишила залу, коли по відеозв’язку почав виступати міністр фінансів росії антон силуанов.

Як повідомляв Укрінформ, бойкот російської делегації на зустрічі G20 планувався, адже США й країни Заходу, представлені у "Великій двадцятці", виступають проти членства рф у цій організації.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    США почали навчати близько 50 українських інструкторів використовувати американські гаубиці
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Уже через несколько часов после того,как от Путина поступила угроза применить оружие массового поражения,если союзники не прекратят военную помощь Украине....в Гибралтар прибыла самая новая и сверхсовременная АТОМНАЯ субмарина класса Astute HMS Audacious
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    G20-респект.Потрібно смердючих кацапських свиней взагалі викинути звідти...
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