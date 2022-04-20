Гумкоридор із Маріуполя сьогодні не спрацював, - Верещук

Гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося, російські окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню та своєчасне підвезення людей.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та розгильдяйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до місця, де чекали десятки наших автобусів та швидких", - написала Верещук у фейсбуці.

Міністр зазначила, що завтра вранці буде відновлено "наші зусилля на Маріупольському напрямку".

"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" - наголосила Верещук.

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