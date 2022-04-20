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Гумкоридор із Маріуполя сьогодні не спрацював, - Верещук

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маріуполь
Гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося, російські окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню та своєчасне підвезення людей.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та розгильдяйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до місця, де чекали десятки наших автобусів та швидких", - написала Верещук у фейсбуці.

Міністр зазначила, що завтра вранці буде відновлено "наші зусилля на Маріупольському напрямку".

"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" - наголосила Верещук.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • andi Mir
    Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
  • Reception Office
    То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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