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Битва за Донбас може бути не останньою, великий наступ РФ ще не почався, - Данілов

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війна
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба (випробувати. - Ред.) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - зазначив секретар РНБО.

Секретар РНБО також застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", - наголосив Данілов.

Росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні, каже Данілов, спираючись на дані розвідок партнерів.

"Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. ... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно", - підсумував він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Данилов, у тебя шо склероз, как и у всей вашей зеленой шоблы?? ты ж сам пару дней назад заявлял всем, что большое наступление - битва за Донбасс уже началась, а теперь ты же заявляешь, что большое наступление еще не началось ... или у вас по нечетным оно начинается, а по четным нет???
  • volley
    Аркадій Бабченко 20.04.2022

    Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?

    Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.

    Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.

    Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...

    С*ка така, барига проклятий.

    Ваш Дід.
  • Yakov Yakov
    вєтєрінар, а ви все ждете великий наступ русні? може треба якось попередити його.
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