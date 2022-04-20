З-під розібраних завалів у Бородянці дістали тіла 41 загиблого, - в.о. голови ради Єрко

У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під час бойових дій будівель, загалом виявили 41 загиблого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на виконувача обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка повідомляє Суспільне.

"На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 (багатоповерхових, — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково", - зазначив посадовець.

За його даними, на території Бородянської громади близько 500 приватних будинків були знищені повністю, частково зруйновані або зазнали пошкоджень ще близько 450 будинків.

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"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі", - повідомив Єрко.

Посадовець зауважив, що декого ще встигли поховати на цвинтарі, йдеться приблизно про 100 загиблих.

Загалом же загарбники не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", - додав голова сільради.

Він підкреслив, що в разі непокори росіяни могли розстріляти людей.

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