З-під розібраних завалів у Бородянці дістали тіла 41 загиблого, - в.о. голови ради Єрко
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на виконувача обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка повідомляє Суспільне.
"На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 (багатоповерхових, — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково", - зазначив посадовець.
За його даними, на території Бородянської громади близько 500 приватних будинків були знищені повністю, частково зруйновані або зазнали пошкоджень ще близько 450 будинків.
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"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі", - повідомив Єрко.
Посадовець зауважив, що декого ще встигли поховати на цвинтарі, йдеться приблизно про 100 загиблих.
Загалом же загарбники не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.
"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", - додав голова сільради.
Він підкреслив, що в разі непокори росіяни могли розстріляти людей.