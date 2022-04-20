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Якщо Ле Пен зрозуміє, що помилилася з визнанням окупованого Криму "російським", то наші стосунки можуть змінитися, - Зеленський

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Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен раніше заявляла, що вважає окупований Крим "російським".

Про це він заявив в інтерв'ю BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залежить насамперед від її принципів. Якщо кандидатка зрозуміє, що вона помилялася, наша ситуація може змінитися, наші стосунки можуть змінитися", - прокоментував це Зеленський.

Раніше кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Alex Best
    Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
  • Чайка Київ
    Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
    Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
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