На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби знищено 12 танків, 28 одиниць бронетехніки, літак Су-34 та вертоліт Ка-52 окупантів, - пресцентр ОС