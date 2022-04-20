На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"