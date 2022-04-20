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Окупанти на сході та півдні намагаються вибороти хоча б якусь "перемогу", щоб "згодувати" її своїм пропагандистам, - Зеленський

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зеленський,залужний
Російські окупанти на сході та півдні Україні не полишають спроб здобути хоча б якусь "перемогу".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь "перемогу" для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному нашому захиснику та захисниці, всім, ЗСУ, всім нашим містам, громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою рятують нашу державу", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли вони будуть думати, що говорити? Що ви такого пане зробили, щоб пишатися успіхами? Вкурсі, що тільки що в Миколаїв прилітіло таке, що ще ніколи не прилітало? Де ракети пане Президенте? Чим їх збивати, асфальтом? Чому замість ракет все зарили в асфальт? Хто дав таку дурну пораду там знищити бюджетні гроші, коли в країні війна? Є відповідь на ці прості питання?
  • Наталия П
    А что там Ермак воровирый делает. Подсчитывает барыши?
  • Kindrat74
    Загарбання Херсону і області + частини Запорізької + частини Харківської - це на його думку "хоч якась"???
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