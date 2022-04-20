Окупанти на сході та півдні намагаються вибороти хоча б якусь "перемогу", щоб "згодувати" її своїм пропагандистам, - Зеленський

Російські окупанти на сході та півдні Україні не полишають спроб здобути хоча б якусь "перемогу".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь "перемогу" для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному нашому захиснику та захисниці, всім, ЗСУ, всім нашим містам, громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою рятують нашу державу", - наголосив президент.

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