Партнери стали краще розуміти потреби України, - Зеленський. ВIДЕО

Міжнародні партнери вже краще розуміють, що саме необхідно Україні для захисту від російських окупантів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки", - наголосив він.

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