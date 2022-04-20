Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону затримали дев’ятьох чоловіків, які двома групами намагалися незаконно потрапити в Угорщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Усі затримані належать до категорії військовозобов’язаних, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.

Загалом з початку квітня прикордонники Мукачівського загону затримали 92 таких порушники. З них – 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, 27 спробували виїхати за недійсними паспортами, а 17 використовували сфальшовані документи: про зняття з військового обліку, хвороби, смерть дружини, перебування на консульському обліку тощо.

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Також від початку квітня за матеріалами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону було встановлено та затримано 7 організаторів незаконного переправлення осіб через кордон.