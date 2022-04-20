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Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

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Прикордонники Мукачівського загону затримали дев’ятьох чоловіків, які двома групами намагалися незаконно потрапити в Угорщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ 01

Усі затримані належать до категорії військовозобов’язаних, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.

Загалом з початку квітня прикордонники Мукачівського загону затримали 92 таких порушники. З них – 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, 27 спробували виїхати за недійсними паспортами, а 17 використовували сфальшовані документи: про зняття з військового обліку, хвороби, смерть дружини, перебування на консульському обліку тощо.

Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ 02

Також дивіться: 26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Також від початку квітня за матеріалами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону було встановлено та затримано 7 організаторів незаконного переправлення осіб через кордон.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Dorian Gray e44930c7
    А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
  • Player New
    В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
  • Алик Асланов
    Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
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