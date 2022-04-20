Росія перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень, - Пентагон

Росія протягом останнього тижня стягнула на територію України 17 батальйонно-тактичних груп, три з них направлені на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовника у Міністерстві оборони США

Високопоставлений представник оборонного відомства США у середу розповів, що російські сили в Україні посилені 17-ма БТГ за тиждень, з них 4 зайшли в Україну протягом останніх 24 годин.

Загалом, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 російські БТГ.

За даними Пентагону, з чотирьох БТГ, перекинутих за останню добу, три – направлені на Донбас.

Американський чиновник зазначив: "Важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонно-тактичних груп не є піхотинцями… Вони функціонально влаштовані. Так, деякі БТГ піхотні, але деякі – артилерійські, бронетанкові чи механізовані… Не знаю, яка тут "суміш".

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