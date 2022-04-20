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Зараз Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу, - Зеленський

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євросоюз
Президент Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили рух України у європейській інтеграції.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити.

І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю сьогодні за це сьогодні", - зазначив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
  • Player New
    Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
  • Иван Петров d4225322
    Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
    Но пока что ею никто не пользуется.
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