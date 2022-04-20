Зараз Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили рух України у європейській інтеграції.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити.

І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю сьогодні за це сьогодні", - зазначив він.

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