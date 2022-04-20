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Арахамія та Подоляк готові приїхати у Маріуполь на переговори з росіянами щодо евакуації мирних жителів та гарнізону

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подоляк,арахамія
Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що він, разом із радником керівника ОП Михайлом Подоляком готові приїхати до Маріуполя на переговори з росіянами щодо евакуації мирних мешканців та гарнізону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав  у телеграмі. 

Арахамія підкреслив" Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів

Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.

Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

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В свою чергу, Михайло Подоляк зазначив: "Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів".

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А приєднатися до "Азовців" немає бажання? Це ваша вина, що рашисти так бистро оточили Маріуполь. Бо в ОП через одного, то з донецька, то з абхазії, а ті що з України в окопах.
  • MAKAROV ddf66d11
    Бестолковый популизм
  • Чайка Київ
    Ці плісняві перемовники вже з'їздили на яворівський полігон, а потім туди прилетіло.
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