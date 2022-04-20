"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Міноборони перехопило розмови окупантів. АУДIО
30 10452
Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР Міноборони у фейсбуці.
"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія расії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові", - йдеться у повідомленні.