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"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Міноборони перехопило розмови окупантів. АУДIО

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Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР Міноборони у фейсбуці.

"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія расії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова матері російського окупанта з сином: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДIО

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

    https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

    Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

    поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
  • Елена Себина
    ******* конченое! Будьте прокляты рашисты, самки рашистов, ******** рашистов, ******** ********* и т.д.
  • Виктор Дийнега
    Не ту тактику выбрали кацапы. Они думают что если беспощадно убивать украинцев, а тем более военных они этим сломят сопротивление - они ошиблись. Такой подход порождает ярость у украинского народа "такая уж нация" и они получат 40 миллионную армию готовую рвать русских фашистов на куски. Такого подхода к украинцам боялись все цари московии так как знали что ярость украинского народа уничтожит их империю - этот вылупок очень сильно накосячил и уже пощады не будет никому.
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