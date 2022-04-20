Від російських окупантів звільнено 934 населених пункти, - Зеленський
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Триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті", - зазначив президент.
Також поступово відновлюють доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту, автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.