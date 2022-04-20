За 20 квітня збито 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало про оперативну ситуацію щодо військового протистояння у небі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); 1 крилату ракету".

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