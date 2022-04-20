Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Сьогодні військовим привезли більше півтисячі бронежилетів. А також необхідні засоби для облаштування побуту, інструменти та продукти харчування. "Я думаю, ви все самі бачите: від смаколиків, від броніків до тушонки, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок, кабелів і ламп. Унікальні, до речі, бойлери, які робляться в Україні за французькою технологією", – розповів Порошенко.
"Тут і мотопомпи для відкачування води, і троси, генератори бензинові, дизельні. Газові балони, де можна буде підготувати собі їжу. Робимо все можливе, щоб створити необхідні умови", – наголосив він. Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.
"Ми зараз знаходимося на півдні. На півдні путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити "Малоросію", "Новоросію". Ніяк заспокоїтися не може", – розповів Порошенко.
Лідер "ЄС" підкреслив: "Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз".