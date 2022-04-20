Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, а ЗС РФ - терористичною організацією, - Зеленський
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Усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.
Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.
Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - сказав глава держави.