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Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, а ЗС РФ - терористичною організацією, - Зеленський

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зеленський
Усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - сказав глава держави.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Robert Bodnar
    Та не "спонсор"!
    А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
  • Инь Янь f32f1b38
    О і ти пан президент нарешті перестанеш загравати до *****? Бо з терористами перемовин не ведуть! Як то кажуть - почни з себе вже сьогодні
  • Серж Пир
    А их фюрера - Х...лом. А страну в ООН именовать впредь Х...ляндия
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