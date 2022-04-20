Ле Пен заявила, що підтримує дії Макрона по протидії російській агресії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.
Словами Макрона "найближчими роками ЄС мусить збільшити інвестиції в оборону".
Що стосується російської агресії, то Макрон вважає правильним продовження чинного курсу ЄС. "Ми повинні зробити більше і забезпечити, щоб у конфлікта не було ескалації. Ми повинні залишатися поруч із нашими союзниками, а також розмовляти з багатьма іншими країнами",- заявив чинний президент Франції.
Несподівано з його діями погодилася лідерка правопопулістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.
"Напад на Україну є неприйнятним. Ваші зусилля заслуговують на визнання, і ви заслуговуєте на підтримку в цьому плані",- заявила вона.
У відповідь Макрон нагадав, що Ле Пен "була однією з перших лідерів, які визнали анексію Криму Росією у 2014 році". Він переконаний - Ле Пен досі перебуває "в обіймах Кремля", отримуючи фінансову допомогу від Кремля.
Через це Макрон впевнений, що його опонентка, не зможе "відповідально представляти інтереси Франції".
Показово, що у відповідь, Ле Пен сама звинуватила Макрона у контактах із Владіміром Путіним та підтримці ідеї "Європи від Лісабона до Владивостока".
Нагадаємо, другий тур президентських виборів у франції відбудеться 24 квітня.