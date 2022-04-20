Депутат Держдуми РФ Мілонов та "кухар Путіна" Пригожин перебували у Первомайську на Луганщині, - керівник InformNapalm Бурко

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов опублікував фото з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Вдалося з'ясувати, що в цей час вони знаходились на Луганщині.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на своєму каналі InformNapalm ми звертали увагу на фото, яке 16 квітня опублікував у себе у VK російський депутат Віталій Мілонов. На фото він стоїть поряд із російським олігархом Євгеном Пригожиним, власником "ПВК Вагнера", якого називають "кухар Путіна". Раніше в пабліку "Можем пояснить", який цитувала також "Медуза" та інші ресурси, висловили припущення, що, судячи з фото, Пригожин і Мілонов знаходяться десь у Донецькій області. Але насправді вони перебували у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Бурка, один з читачів впізнав свою рідну школу та повідомив про це.

"Вдалося перевірити та підтвердити точну геолокацію знімка з Пригожиним: 48°37'42.0"N 38°30'54.6"E, місто Первомайськ, Луганської області, школа №2. Примітно, що за 10 км від цієї школи знаходиться н.п.Попасна, де вчора або раніше було ліквідовано кілька "вагнерівців", - додав він.

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