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США занепокоєні підтримкою Китаєм російської агресії, - Держдеп

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китай
Сполучені Штати Америки турбує посилення російської дезінформації у Китаї. Зокрема дезінформація стосується про НАТО та війну в Україні.

Про це повідомила заступник державного секретаря Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ.

Шерман зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО.

Сторони обговорили постійну міцну координацію в НАТО для забезпечення надійного стримування та оборони.

"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Шуганіть ту вузькооку ******, панове американці.
  • Мобильный крематорий
    Естественно Китай будет поддерживать хрюсию. Глупо было ожидать другого. И экономику хрюсии Китай поддерживает, и информационно, и разведданными. Причем поддерживает с первых дней войны. Да только хрюси это не сильно помогает. Сейчас все решается на поле боя, где маховик помощи Украине только-только набирает обороты.
  • Aleks T c3834cab
    Как же не поддерживать росию, если газ по низкой цене, и нефть из Сахалина.
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