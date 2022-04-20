США занепокоєні підтримкою Китаєм російської агресії, - Держдеп
14 17817
Сполучені Штати Америки турбує посилення російської дезінформації у Китаї. Зокрема дезінформація стосується про НАТО та війну в Україні.
Про це повідомила заступник державного секретаря Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ.
Шерман зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО.
Сторони обговорили постійну міцну координацію в НАТО для забезпечення надійного стримування та оборони.
"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - йдеться в повідомленні.