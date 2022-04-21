США запровадили санкції проти російського банку "Открытие" та телеканалу "Царьград"
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США запровадили санкції проти 29 фізичних та 40 юридичних осіб РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
У переліку, зокрема, канал "Царьград", який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.
Також санкції запровадили проти осіб, пов’язаних із банком "Открытие", в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова, а також першої заступниці голови російського Центробанку Ксенії Юдаєвої.
У списку фігурує також "Транскапіталбанк". Зазначається, що особи зі списку намагалися обійти санкції Вашингтона.