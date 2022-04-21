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В Україну з США прибули ще 4 рейси з допомогою, в тому числі з гаубицями, - Пентагон

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сша,гаубиця
За останні 24 години до України з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає в себе артилерійські системи – гаубиці.

 Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред.), і деякі з цих рейсів включали гаубиці", – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типу зброї.

"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – повідомив він.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А что вы предлагаете? Думается следующая партия, для поставляемых гаубиц пойдет быстрее. Надо было больше вопросов Зеленскому задавать, когда он военные расходы урезал. Там были статьи и по закупке боеприпасов, которые сейчас очень пригодились бы.
  • Зэлэный_Змий
    КБ "Луч" отказівалось продавать Нептуньі Украине? Да вьі фантазер
  • Hanry Cikorsky
    Боже, благослови Америку!!!!!!!
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