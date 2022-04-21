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Здається, що дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні продовжувалася, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

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Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.

"Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", - зазначив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Tierre
    І що ми маємо робити? Сдатися російсько-фашиському агресору, якого ви також любите?
    А ви розумієте, що тоді російські фашисти знищать наш народ - це буде геноцид - бучанська різня у масштабах всієї України? Російські фашисти яких ви теж любите, замордуютьу такому разі міліони українців, заборонять нашу мову, нашу культуру і знищать нашу державу - ви це ще не зрозуміли?
    Для нас це - війна на виживання - ми не можемо капітулювати!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Скорее невежда. С византийских времен ответственен тот кто первым нанес удар. И это без сомнения *********. Но главный дипломат Турции намеренно несет чушь с точки зрения юриспреденции.
  • Маладой Кракодил
    У Турции курорты скоро откроются, но на них никто не приедет, потому что какие нах курорты, когда война. Вот у них жопу и рвет.
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