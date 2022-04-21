Здається, що дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні продовжувалася, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.

"Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", - зазначив він.

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