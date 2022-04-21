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Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"

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херсон
Російські окупанти перенесли дату "референдуму" на Херсонщині про приєднання до "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Парадокс в том , что орда. заползает на чужие территории в наглую , и потом Украину все начинают уговоривать на какие-то договорняки - ТО ЕСТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ МУДАКОВ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ . А территория остаётся за рашей
  • Sophia-Maria Duglass
    Придурки . Какой на хрен референдум ? Их завтра выкинут из области и из Крыма Украине начхать на любые референдумы - это украинская земля . А те ФИО которые пойдут на референдум будут лишены украинского гражданства - ТАК И ОБЪЯВИТЬ .
  • ladyar
    Референдум и война - это вообще что-то из разряда психического расстройства.
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