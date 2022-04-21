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Зеленський обговорив із президентом ПАР Рамафосою загрозу продовольчої кризи

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою загрозу глобальної продовольчої кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів телефонну розмову з Сирілом Рамафосою. Розповів про наш спротив російській агресії. Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР та взаємодію в межах міжнародних організацій", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Руслан Жгун
    рашисты как лакмусовая бумага, проявляют собой всю гниль ...

    по итогу:
    директор ВОЗ - расист
    Директор НАТО - левак
    Папа Римский - готов молиться хоть с чертом
    Немецкие бюрократы - путинские консервы
    ООН, ОБСЕ - бесполезные организации
    Беларусь - пособники фашистов
    Венгрия - младофашисты
    Турция - не мешайте нам готовить туристический сезон
  • Зэлэный_Змий
    "и при этом развитая страна"

    бьіла развитая при апартеиде. А как афроафриканцьі пришли к власти, так у них сразу незаладилось.
  • Руслан Жгун
    что? отдаю за копейки?))) ..мадам, нельзя быть каждой дырке затычкой, если ничего не знаете об аграрном бизнесе - трендите .. фермеры за копейки отдают ... у нас фермеры в деньгах катаются как вареники в масле ... я это знаю точно. Даже еще больше десяти лет назад, если фермер собирал на пайщиках 250 гектар обрабатываемой земли - это уже был долларовый миллионер. До войны некоторые фермеры средней руки уже вовсю спонсировали футбольные клубы, что раньше могли себе позволить только олигархи.

    А то что они вывозят сырье - это да, проблема большая, но кто ж им запрещает? Это на уровне государства должна быть программа по созданию обрабатывающей промышленности. Например, чтобы зерно мололи на муку, а из муки делали макаронные изделия, и уже их отправляли на экспорт. Тогда не только фермер заработает, но и мукомольный комбинат, и макаронная фабрика, и водители, что все это будут возить, и те кто будут делать машины (КРАЗ тот же), и те кто будут делать шины для машин (Росава та же), и те кто будут делать бензин для машин и так далее ... ну и, конечно же, государство в виде налогов ... но это ж надо иметь политическую волю и мозги в голове, чтобы подобное реализовать ... а у наших президентов за 30 мозгов не хватило
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