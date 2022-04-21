Роспропаганда анонсувала акцію "безсмертний полк" на руїнах Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда анонсувала ходу "безсмертного полка" у зруйнованому рашистами Маріуполі.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про маніпуляцію російської пропаганди щодо анонсу проведення на руїнах українського Маріуполя акції "безсмертний полк".



За словами пропагандистів з "ТАСС", заступник мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення "урочистої" ходи "безсмертний полк" в рамках святкування рашистського "дня побєди" 9 травня", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя окупантами. Та український Маріуполь не здається і продовжує хоробро оборонятися попри всі маніпуляційні заяви рашистів.

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