У представництві президента в АРК надали поради, як кримчанам уникнути участі у війні з Україною

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим підготувало детальну інструкцію про те, як громадяни України з окупованого Криму, незаконно мобілізовані до армії РФ, можуть здатися у полон та цим зберегти своє життя і не виконувати злочинних наказів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці, опублікованій у Фейсбуці Представництвом.

"Ми отримуємо вже не поодинокі звернення від кримчан та їх родичів із запитанням, як можна уникнути мобілізації на війну або як рятувати життя, якщо їх вже примусили до участі в бойових діях. Тож разом з командою напрацювали алгоритм можливих дій для тих кримчан, які не хочуть ставати частиною злочинної машини країни-агресора зі знищення українського народу", - йдеться в повідомленні.

У Представництві закликали не виконувати злочинних наказів, "що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури".

"В разі, якщо ви зможете здатися в полон, то після завершення бойових дій чи в рамках процесів одночасного звільнення, зможете повернутися додому живими", - повідомили в урядовій організації.

В іншому випадку дії учасників бойових дій, навіть якщо вони були мобілізовані на війну з Україною примусово, "будуть кваліфіковані як злочини без строків давності".

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим опублікувало офіційний канал зв’язку Міністерства оборони України, аби здатися в полон - +380983427931

У Представництві повідомили, що з кінця лютого тільки їхньою організацією зафіксовано щонайменше 15 військовополонених та 45 загиблих осіб у складі військових формувань держави-агресора з окупованого Криму, більша частина з них має громадянство України.

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