Молимось за героїв Маріуполя і засуджуємо тих, хто зрадив і торгує Україною, - глава УГКЦ Святослав

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав різко засудив тих, хто зрадив і торгує Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму воєнному зверненні у 56-й день війни, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Війна – це жахливий момент, коли все таємне стає явним. Разом із прикладами геройства ми маємо приклади ницості. Маємо приклади зради. Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною", - зазначив глава УГКЦ.

Таких зрадників він порівняв з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса Христа за гріш.

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"А Україна – наша Мати. Наш народ, який виборює своє право на життя, є тим, кого не можна оцінити. Йому не можна виставити ціну, бо людське життя є безцінне в Божих очах", – підкреслив Предстоятель, водночас додавши, що наразі ми бачимо, що "загарбники оцінюють людське життя дешевше від вартості мобільного телефону чи якогось домашнього кухонного приладу".

Святослав відзначив, що особливо в ці дні ми молимося, переживаємо і боремося за наш славний Маріуполь, який героїчно протистоїть ворогові.

"Маріуполь взиває до сумління України та світу про допомогу, про відкриття необхідних гуманітарних коридорів для порятунку життя людей. Понад сто тисяч мирних жителів ще залишилися в цій пастці смерті. Уже кілька днів не відкривали жодних гуманітарних коридорів. І це завдання всіх нас: духовних, цивільних, дипломатичних кіл – рятувати життя людей в Україні", – наголосив він.

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