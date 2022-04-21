Новини

Молимось за героїв Маріуполя і засуджуємо тих, хто зрадив і торгує Україною, - глава УГКЦ Святослав

8 63728
шевчук,святослав
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав різко засудив тих, хто зрадив і торгує Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму воєнному зверненні у 56-й день війни, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Війна – це жахливий момент, коли все таємне стає явним. Разом із прикладами геройства ми маємо приклади ницості. Маємо приклади зради. Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною", - зазначив глава УГКЦ.

Таких зрадників він порівняв з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса Христа за гріш.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо на візит Папи Римського Франциска в Україну, - глава УГКЦ Святослав. ВIДЕО

"А Україна – наша Мати. Наш народ, який виборює своє право на життя, є тим, кого не можна оцінити. Йому не можна виставити ціну, бо людське життя є безцінне в Божих очах", – підкреслив Предстоятель, водночас додавши, що наразі ми бачимо, що "загарбники оцінюють людське життя дешевше від вартості мобільного телефону чи якогось домашнього кухонного приладу".

Святослав відзначив, що особливо в ці дні ми молимося, переживаємо і боремося за наш славний Маріуполь, який героїчно протистоїть ворогові.

"Маріуполь взиває до сумління України та світу про допомогу, про відкриття необхідних гуманітарних коридорів для порятунку життя людей. Понад сто тисяч мирних жителів ще залишилися в цій пастці смерті. Уже кілька днів не відкривали жодних гуманітарних коридорів. І це завдання всіх нас: духовних, цивільних, дипломатичних кіл – рятувати життя людей в Україні", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда анонсувала акцію "безсмертний полк" на руїнах Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Он не про оружие написал, а про наших предателей, которые прикрываясь корочками фракции торгуют страной. Потому что у них мандат и их народ выбрал. Это открытое обращение - одумайтесь пока не поздно.

    Ми бачимо, що навіть ті, кого наші люди вважали своїми обранцями, кому доручали владу в Україні чи навіть обирали їх як депутатів до Верховної Ради, торгують чи торгували Україною
  • Sergey ba1bcc50
    Джерело:

    - Дорогой Владимир Владимирович, - севшим голосом прохрипел Зеленский. - Как хорошо, что вы пришли. Жму руку, обнимаю!

    Плита поднялась еще выше. Из-под пола показалась зловещая рука со смутно знакомыми браслетиками.

    - Я всегда боялся признаться себе, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, - быстро заговорил Зеленский. - Сегодня это осознали все наши внешние партнеры, а некоторые внутренние все еще не осознают! Я вот осознаю. Я всегда осознавал! Позвольте же заглянуть в ваши миролюбивые глаза.

    Плитка отвалилась в сторону, и из появившейся на ее месте дыры на поверхность выбрался глава Офиса Андрея Ермака Андрей Ермак.
    - Привет, Андрей! - удивленно воскликнул Зеленский, просияв от радости и облегчения. - Вот это неожиданность! Мы думали, что это русский крот, а это ты!
  • Olena Lynch
    І він має рацію на 100% що наші депутатики торгують Україною, здали Маріуполь просто так, якби ще Азова там не було і наших Піхотинців вони здали б Маріуполь у перший же день. Сволочі. Стільки наших людей поклали.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини