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Байден "скоро" оголосить про відправку до України нової партії військової допомоги зі США, - Псакі

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сша,зброя
США готуються незабаром оголосити про відправку до України нової партії військової допомоги.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше", - сказала Псакі.

За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект.Скоро має бути найскорішим...
  • Pawlo Kit
    Американцям респект!
    Але треба терміново вирішувати питання логістики бо та допомога, м'яко кажучи, не доходить....
  • Olena Lynch
    Байден виділив ще 800 млн на допомогу Україні, це вже другі 800 млн цього року і дякую за це, і країни великої сімки виділили 24,7 млрд доларів допомоги Україні. Аби тільки наші хлопці протрималися ці два-три тижні.
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