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Росія не повинна брати участь у засіданнях G20, - міністр фінансів Канади Фріланд

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g20
Росії не можна дозволяти брати участь у зустрічах Великої двадцятки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Твітер написала міністр фінансів Канади Христя Фріланд, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічей цього тижня у Вашингтоні йдеться про підтримку світової економіки, а російське незаконне вторгнення до України є серйозною загрозою для глобальної економіки. Росія не повинна брати участь або отримувати запрошення до участі в цих зустрічах", - зазначила Фріланд.

Канадська міністерка додала, що "світові демократії не споглядатимуть мовчки на російську агресію та воєнні злочини".

"Канада та низка партнерів із демократичних країн покинули пленарну сесію G20, коли слово хотіла взяти Росія", - написала міністр.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Повторюю-смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу-взад запарєбрік.Пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
  • Olena Lynch
    Так женіть Росію до чортової матері. У вас же є всі права для цього, 19 проти однієї країни-терориста і кривавого плешивого гнома.
  • Olexa Pluzh
    Саме тому в Г-20 повинна бути запрошена Україна, ну як мінімум на приставному стільці.
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