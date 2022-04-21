Джонсон про перемовини України з РФ: Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?

Будь-які мирні перемовини України з РФ щодо припинення вогню, найімовірніше, приречені на крах.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава британського уряду порівняв такі перемовини з керівником Кремля Володимиром Путіним щодо України з перемовинами з крокодилом, який вже вчепився в ногу.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зазначив Джонсон.

Він також сказав журналістам перед своїм візитом до Індії, що світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, в тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести перемовини з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - говорить прем'єр Британії.

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