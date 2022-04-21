Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО
Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", - написав він та опублікував відповідне відео.
Представник РФ заявив, що перемир’я нібито "на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів".
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022