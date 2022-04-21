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Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО

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Росія під час засідання Організації Обʼєднаних націй відмовилась від Великоднього перемирʼя.

Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", - написав він та опублікував відповідне відео.

Представник РФ заявив, що перемир’я нібито "на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів".

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.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Владислав Ткаченко ca740de2
    цей кондом читає з папірця і сам не вірить в те що озвучує, руки тремтять, голова похилина до долу,мразота!
  • ьля
    ну хоч монітор не *******, вже, можна сказать, досягення
  • Андрей Антипов d3e2dc35
    И даже на стол не насрал, хотя тужился
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