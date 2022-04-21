Резніченко про обстріл окупантами Зеленодольська: Людей та будинки не зачепило. Влучили у комунікації

Ніч на Дніпропетровщині минула під супровід сигналів повітряної тривоги. Окупанти обстріляли із "Ураганів" Зеленодольськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей та будинки не зачепило. Влучили у комунікації і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили - вода та електрика є. І зараз у нас все нормально", - зазначив він.

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