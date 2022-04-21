"Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель

Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це він повідомив в опублікованому 20 квітня інтерв'ю газеті Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема він сказав, що "не прислухатися до східних європейців, коли ті заперечували" було помилкою.

Однак, на його думку, було б неправильним покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) усю відповідальність за енергетичну залежність ФРН від російського природного газу.

Ексміністр пояснив, що не лише німці сподівалися, що за рахунок тісних торговельних відносин із Росією її можна інтегрувати до європейських інституцій.

"Східні європейці завжди називали це ілюзією – і вони мали рацію". Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв – це не що інше, як шукати "цапа-відбувайла"", – вважає він.

На думку Габріеля, частково відповідальність за стратегічну помилку несе консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Вони припустилися помилки в тому, що з 2005 року політику щодо РФ вершила канцлер Ангела Меркель, яка очолювала цю партію.

Також читайте: Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Як зазначив колишній глава МЗС ФРН, "ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".