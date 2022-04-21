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Країни G7 оголосили про допомогу Україні у понад $24 мільярди

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Міністри фінансів країн G7 анонсували додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік та висловили готовність її збільшити в разі потреби.

У своїй заяві міністри також висловили жаль щодо участі росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайній манері", - заявили міністри.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • jklpqrs
    уберите беню от всего этого. Это первый шаг и он обязателен.
  • Claudia Smith
    хто ж його прибере. у нього ж навіть презедент кишеньковий.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    G7-респект...
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