Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 208 дітей, 376 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

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20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє осіб, в тому числі 16-річний підліток.



20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури м. Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.



В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.



Стало відомо, що в першій половні березня 2022 року в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла не приходячи до свідомості, а старшу вдалося врятувати.



Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу в с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.



Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 13-річний підліток.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.