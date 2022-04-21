Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

Вчора гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку триватиме.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Маріуполя: по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", - повідомила Верещук.

"Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - додала українська міністерка.

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