Криптобіржа Binance обмежить доступ користувачам із Росії, - Федоров
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Один з найбільших світових сервісів обміну криптовалют Binance обмежує свої функції росіянам.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ
"Облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені. Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення", - зазначає Федоров.
Також відомо, що рахунки росіян, які проживають за межами РФ та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у Росії, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними.