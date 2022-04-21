Макрон звинуватив Ле Пен в залежності від РФ та пообіцяв підтримати Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що у разі переобрання продовжить допомагати Україні та чинити тиск на Росію.

Про це він заявив у ході теледебатів напередодні другого туру президентських виборів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла чинити опір, щоб Київ не впав. Потрібно допомагати їй і фінансово", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що вважає за потрібне "посилювати тиск" на РФ. Водночас, на його думку, Франція має працювати над тим, щоб конфлікт не перекинувся на інші країни.

Президент заявив, що готовий працювати над тим, щоб Росія погодилася спочатку на припинення вогню в Україні, а згодом вивела війська з української території.

Істотну частину свого виступу Макрон присвятив тому, що Ле Пен кілька років тому взяла кредит у банку РФ, щоб фінансувати діяльність своєї партії. На його думку, це означає, що вона "залежить від влади Росії".

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Ле Пен відповіла Макрону, що вона залежить від Росії, та її єдиним зобов'язанням було повернення наданих їй грошей. Також Ле Пен зазначила, що брала кредит у Росії, оскільки влада Франції створила такі умови, коли вона не могла зробити це на батьківщині.