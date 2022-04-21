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Шойгу заявив про "взяття" Маріуполя, Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі". ВIДЕО

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Президент РФ Володимир Путін назвав штурм промислової зони у Маріуполі недоцільним.

Про це він зазначив під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурм промислової зони в Маріуполі, який пропонується, - вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Це той випадок, коли ми маємо думати про збереження життя та здоров'я наших солдатів та офіцерів", - зазначив Путін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито звільнення Маріуполя.

"Збройними силами Російської Федерації та силами Народної міліції "Донецької народної республіки" звільнено Маріуполь, залишки формувань націоналістів сховалися у промисловій зоні заводу "Азовсталь", - заявив Шойгу.

За оцінками міністра оборони РФ, близько 2 тис. людей "зі складу українських сил сховалися на "Азовсталі", вони надійно заблоковані".

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    все що кацапи заявляють,виявляєтся згодом простим піздежом.Віримо в Азов,Віримо в ЗСУ!!!
  • Jonathan Jones
    Ясно. Значит будут бомбить и штурмовать.
  • Петрович 1
    "Потомушто получілі п...зди"!
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