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Війна може закінчитися переговорами Зеленського й Путіна, - Подоляк

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зеленський,путін
Війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між главами двох держав.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі.

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Водночас, на думку Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на Донбасі.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив радник голови ОП.

На його думку, як розвиватимуться події, стане зрозуміло в найближчий тиждень-півтора.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", - Подоляк.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Стрелок
    Аркадий Бабченко

    Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м оти оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?
    Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.
    Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.
    Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...
    **** такая, барыга проклятый.
  • MAKAROV ddf66d11
    навіть не думайте віддавати Донбас, пєрєговорщікі!
  • Zemer
    Всё неймётся нашему "генералиссиму" в глаза (очко) путину заглянуть
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