Україна домагається перенаправлення газопостачання з Північного потоку-1 до ГТС

Україна намагається переконати західних союзників перенести частину обсягів газопостачання з Північного потоку-1 до українського газогону.

За словами посадовців енергетичної галузі України, це змусить росію платити більше за транзит, що допомогло б посилити оборону та стримати росію від заподіяння шкоди українським газопроводам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Представники НАК "Нафтогаз України" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із посадовцями адміністрації та законодавцями Конгресу, щоб спонукати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників ухвалити цей план.

Росія постачає в Німеччину 55 млрд кубометрів природного газу на рік по Північному потоку-1. Ще 40 млрд куб. м транспортується в Європу через газотранспортну систему України.

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Її потужності перевищують 100 млрд куб. м і вона може легко взяти на себе обсяги, що перекачуються Північним потоком-1.

Українські посадовці запропонували негайно спрямувати 40% газу з Північного потоку-1 через український трубопровід, поступово збільшуючи обсяги до 100% до квітня 2023 року. Це дасть країнам ЄС час для створення зимових запасів та диверсифікації.

Як повідомлялося, Німеччина зупинила введення в експлуатацію російського проєкту Північний потік-2 вартістю 11 млрд доларів, який мав подвоїти обсяги газопостачання до ФРН. Будівництво завершилося наприкінці минулого року, але газогін так і не було запущено в роботу.