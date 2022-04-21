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На Ізюмщині гаряче, йдуть постійні бої. ЗСУ утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат, - Синєгубов

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ізюм
Минулої доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню - було близько 15 обстрілів.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

"Унаслідок обстрілів окупантів постраждали 5 цивільних: 3 - у м. Харків, 2 - в Чугуївському районі", - зазначив Синєгубов.

Крім того, він зауважив, що зменшення інтенсивності вогню - це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому влада регіону просить жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів.

"Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат. Тримаємося, віримо в Збройні Сили України! Кожен має працювати на своєму фронті. Перемога лише за нами!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Ізюма ворог зазнає значних втрат, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
  • Мистер Икс 00711c20
    Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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