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Вимагаємо від РФ терміновий гумкоридор з "Азовсталі". Близько 1000 цивільних та 500 поранених воїнів треба евакуювати сьогодні, - Верещук

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азовсталь
Цивільних осіб та поранених військових потрібно евакуювати із "Азовсталі" сьогодні.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Азовсталь"! Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" - повідомила вона.

"Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!", - додає Верещук.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Капець дурепа. Використовувати термін "вимагаю" можна лише в тому випадку, коли маєш чітку відповідь на запитання "ато что?". Кацапи тебе з твоїми вимогами на..уй пошлють і ти туди підеш, бо ніяких інших опцій в тебе в цьому питанню нема.
  • Kolja Stambulskij
    давай верещук домовляйся...ім то коридор з Криму ти зробила....зараз за ними боржок....Чи ти гроші з них не тільки за південь взяла??
  • Олег Іванів
    "єсть товаріщ верещук" відповіли у х*йла.
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