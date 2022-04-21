Вимагаємо від РФ терміновий гумкоридор з "Азовсталі". Близько 1000 цивільних та 500 поранених воїнів треба евакуювати сьогодні, - Верещук

Цивільних осіб та поранених військових потрібно евакуювати із "Азовсталі" сьогодні.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Азовсталь"! Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" - повідомила вона.

"Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!", - додає Верещук.

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