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Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається, - Зеленський

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зеленський
З кожним днем, і з кожними новими фактами злочинів росіян на території України віра у результат перемовин РФ і України втрачається.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра в те, що буде результат в наших перемовинах, втрачається", - сказав Зеленський.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
  • Bob Fayn
    Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
  • Evgeny N
    ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

    А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

    До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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