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Зеленський про військову допомогу Україні: Відносини з Заходом потеплішали, але жодних постачань літаків іще не було. Чекаємо на важку техніку

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зброя
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує постачання важкої техніки з країн Заходу найближчим часом, але, зокрема, жодного винищувача в рамках військової допомоги досі не отримала.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За фактом винищувачів у нас немає. Жодних постачань будь-яких літаків у нас іще не було. На сьогодні я підтверджую, що потеплішали відносини з Заходом... і ми бачимо спроби збільшити підтримку й у напрямі важкої техніки... Ми чекаємо на це і думаємо, що це правда, що це буде в нас", - сказав Зеленський.

Щодо постачань важкої техніки він додав, що українська сторона має попередні дати й має попередні гарантії.

На запитання, чи отримала Україна наразі обіцяну французькою стороною зброю, Зеленський сказав, що "деякі речі ми отримали, щодо деталей - я не готовий про це говорити відверто. Але є речі, яких ми очікуємо і дуже очікуємо, ми отримали сигнал, що ми матимемо можливість це отримати найближчим часом".

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"Ми вдячні Франції за те, що вона нас підтримує, та іншим країнам ЄС вдячні… Щодо конкретики, з Франції ми отримуємо медичну допомогу, отримали гуманітарну допомогу й ми дуже чекаємо на військову допомогу. Це правда. Ми бачимо листи про конкретні речі й ми чекаємо на це. Скажу вам відверто, я вірю народу Франції та вірю керівництву вашої країни, що ми зможемо все-таки все це отримати, й це збільшить потужність нашої обороноздатності", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • olele
    ...бидло медійне, продажне оптом і вроздріб

    "Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

    Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

    Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

    Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

    Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

    Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

    А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

    Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
    Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

    А упячку я вважаю бидлом.
    https://t.me/nuts_roses/823
  • Старый зольдат
    Вова, ЗСУ з 2019 року, майже 3 роки чекали на важке озброєння типу 155 мм "Богдани", так і не дочекалися.
  • Evgen Karpenko
    Поки тебе з єрмаком не було, у України були досить теплі відносини з "Заходом" ...
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