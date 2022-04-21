Зеленський про військову допомогу Україні: Відносини з Заходом потеплішали, але жодних постачань літаків іще не було. Чекаємо на важку техніку

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує постачання важкої техніки з країн Заходу найближчим часом, але, зокрема, жодного винищувача в рамках військової допомоги досі не отримала.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За фактом винищувачів у нас немає. Жодних постачань будь-яких літаків у нас іще не було. На сьогодні я підтверджую, що потеплішали відносини з Заходом... і ми бачимо спроби збільшити підтримку й у напрямі важкої техніки... Ми чекаємо на це і думаємо, що це правда, що це буде в нас", - сказав Зеленський.

Щодо постачань важкої техніки він додав, що українська сторона має попередні дати й має попередні гарантії.

На запитання, чи отримала Україна наразі обіцяну французькою стороною зброю, Зеленський сказав, що "деякі речі ми отримали, щодо деталей - я не готовий про це говорити відверто. Але є речі, яких ми очікуємо і дуже очікуємо, ми отримали сигнал, що ми матимемо можливість це отримати найближчим часом".

Читайте також: Україна не отримувала нові літаки від партнерів, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Ми вдячні Франції за те, що вона нас підтримує, та іншим країнам ЄС вдячні… Щодо конкретики, з Франції ми отримуємо медичну допомогу, отримали гуманітарну допомогу й ми дуже чекаємо на військову допомогу. Це правда. Ми бачимо листи про конкретні речі й ми чекаємо на це. Скажу вам відверто, я вірю народу Франції та вірю керівництву вашої країни, що ми зможемо все-таки все це отримати, й це збільшить потужність нашої обороноздатності", - додав Зеленський.